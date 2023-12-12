Торгпред РФ в Индии отметил стимулирование развития механизмов поставок из-за санкций

По словам Александра Рыбаса, ушедшие из России западные компании открыли новые перспективы для индийского бизнеса

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 декабря. /ТАСС/. Текущая геополитическая обстановка и западные санкции стимулировали появление новых механизмов поставок и расчетов, а ушедшие из РФ западные компании открыли новые перспективы для индийского бизнеса. Об этом сообщил в беседе с ТАСС торговый представитель России в Индии Александр Рыбас.

"Безусловно, сложившаяся геополитическая обстановка повлияла на выстраивавшиеся десятилетиями глобальные цепочки поставок, системы расчетов, логистику, реализацию двусторонних и многосторонних проектов и, наконец, свободу рыночных отношений между государствами. Вместе с тем это послужило стимулом для формирования новых логистических маршрутов и альтернативных механизмов расчетов", - сказал он.

"В результате появились новые перспективные направления для промышленной кооперации. Как следствие, в 2022 и 2023 годах сотрудничество с Индией в торгово-экономической сфере развивалось весьма динамично и демонстрирует восходящую тенденцию", - констатировал торгпред.

По его словам, "в контексте развития росийско-индийских деловых отношений, на фоне ухода с российского рынка некоторых западных компаний, для индийского бизнеса открываются перспективы для занятия освободившихся ниш в различных отраслях, в том числе [это] нефтедобыча, фармацевтика, химическая и пищевая промышленность, алмазно-гранильная отрасль, и других секторах".

"Одним из важных направлений работы торгового представительства в Индии является оказание активного содействия российским компаниям в поиске индийских поставщиков востребованных в России видов продукции, прежде всего сырьевых материалов, оборудования и комплектующих", - добавил Рыбас.

Товарооборот России и Индии с января по сентябрь 2023 года достиг рекордных $48,8 млрд.