Истек срок направления оферт о приобретении замещающих облигаций Nordgold

Президент России Владимир Путин ранее своим указом сделал выпуск замещающих облигаций обязательным, они должны быть размещены до 1 января 2024 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Срок направления оферт о приобретении замещающих облигаций "Нерюнгри-металлик" (дочерняя компания золотодобытчика Nordgold) истек в 18:00 мск 11 декабря, следует из сообщения Nordgold.

"Нордголд менеджмент" как управляющая компания общества с ограниченной ответственностью "Нерюнгри-металлик" сообщает об истечении срока направления оферт о приобретении бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии ЗО-2024, регистрационный номер выпуска 4-01-00745-R от 26.10.2023", - говорится в сообщении.

Ранее Банк России зарегистрировал выпуск замещающих облигаций "Нерюнгри-металлик" серии ЗО-2024. Срок погашения - 9 октября 2024 года, объем выпуска - $400 млн, номинальная стоимость бумаги - $1 тыс. "Нерюнгри-металлик" с 29 ноября начала размещение локальных облигаций для замещения еврооблигаций Nordgold с погашением в октябре 2024 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом сделал выпуск замещающих облигаций обязательным, они должны быть размещены до 1 января 2024 года. При этом заемщики могут претендовать на исключение из этой обязанности, получив разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Согласно закону, замещающие облигации должны соответствовать по параметрам замещаемым евробондам, то есть номинал, ставка купона, сроки выплат и погашения должны совпадать. Все платежи по замещающим бондам осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ.