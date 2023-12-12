В регионах России в 2023 году ТЦ ввели на 54,5% меньше среднего показателя за пять лет

Руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова отметила, что показатель ввода торговых площадей в Москве достиг исторического минимума

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Ввод торговых центров в российских регионах с начала 2023 года составил 160,3 тыс. кв. м, что на 54,5% меньше среднего объема за пять лет. Об этом журналистам сообщила директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

"Что касается регионального рынка, то по состоянию на начало декабря были открыты 160,3 тыс. кв. м торговых площадей, что на 54,5% ниже среднего объема за пять лет, но более чем в 1,5 раза выше показателя за весь 2022 год", - сказала она.

По ее словам, еще 76 тыс. кв. м заявлено к открытию до конца года, однако часть может быть перенесена на первую половину 2024 года.

При этом объем ввода торговых площадей в Москве стал минимальным за всю историю: на начало декабря было открыто 37,6 тыс. кв. м из заявленных к открытию на начало года 277,3 тыс. кв. м. Это на 81,2% меньше среднего показателя за пять лет. Еще 19,3 тыс. кв. м торговой недвижимости могут ввести до конца года, прогнозируют в CORE.XP.