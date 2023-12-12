Тайвань и Япония подписали меморандум в сфере таможенного сотрудничества

Подписание документа нацелено на развитие сотрудничества по таможенным вопросам между таможенными органами порта Цзилун на Тайване и японского порта Иокогама

ГОНКОНГ, 12 декабря. /ТАСС/. Тайбэй и Токио подписали меморандум о взаимопонимании в сфере таможенного сотрудничества. Как сообщило Центральное информационное агентство острова, подписание состоялось на 47-й Тайваньско-японской конференции по торгово-экономическим вопросам.

Как передает агентство, подписание документа нацелено на развитие сотрудничества по таможенным вопросам между таможенными органами порта Цзилун на Тайване и японского порта Иокогама. Меморандум подразумевает упрощение процессов таможенного оформления, развитие обменов в сфере предотвращения контрабанды, а также сотрудничество по ряду других вопросов.

Официально Япония не имеет дипломатических отношений с Тайванем. В настоящее время остров признают государством и поддерживают с ним дипломатические отношения 13 стран: Белиз, Ватикан, Гаити, Гватемала, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тувалу, Эсватини.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.