"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" нарастит добычу нефти на 2-2,5% в 2023 году

Это зависит не столько от возможностей предприятия, сколько от ситуации на внешних рынках., отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов

НОЯБРЬСК, 12 декабря. /ТАСС/. "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", одно из крупнейших добывающих предприятий "Газпром нефти", планирует нарастить добычу жидких углеводородов в 2023 году на 2-2,5% к уровню прошлого года. В следующем году компания также ожидает роста добычи, сообщил журналистам генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.

"По жидким углеводородам у "Ноябрьскнефтегаза" будет рост порядка 2-2,5% относительно прошлого года. Это зависит не столько от возможностей предприятия, сколько от ситуации на внешних рынках. У нас есть потенциал. И на следующий год мы также планируем расти и развиваться. Основной акцент на жидкие углеводороды - нефть и попутный нефтяной газ, который мы добываем и продаем. Объем добычи попутного газа будет расти параллельно с жидкими углеводородами, потому что он - неотъемлемая часть процесса", - отметил он.

По его словам, менеджмент "Ноябрьскнефтегаза" еще в 2021 году пересмотрел возможности актива и предложил руководству "Газпром нефти" новую программу развития. Как результат - без каких-либо приобретений, за счет органического роста и вовлечения остаточных извлекаемых запасов предприятие за 2 последних года выросло более чем на 10% по жидким углеводородам.

"Это уникальное событие для предприятия, большая часть месторождений которого находится на четвертой стадии разработки. Сделать это нам удалось в первую очередь благодаря изменению подхода к программе геолого-технических мероприятий. Упростили сам технический подход к геологоразведке, снизили стоимость, увеличили его масштабы. Это позволило в короткие сроки нарастить ресурсную базу, сделать ее восполнение больше, чем мы добываем, и повысить уверенность портфеля. За два года мы выросли качественно и количественно", - заметил Огородов.

Он отметил, что сегодня на Ямале "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" - первая компания по объемам добычи жидких углеводородов, а в структуре "Газпром нефти" входит в тройку по добыче и первая по объему ресурсов, числу буровых станков, станков мобильного бурения, бригад капитального ремонта скважин, флотов гидроразрыва пласта.

"Основная наша опция - остаточные извлекаемые запасы, а также существующая ресурсная база, которая ежедневно пополняется за счет доизучения, переоценки объектов. Мы работаем на 37 месторождениях, на каждом из них еще по несколько объектов эксплуатации - сегодня их больше 150. Ежегодно "Ноябрьскнефтегаз" исторически восполняет ресурсную базу выше ста процентов. И этот год не станет исключением. Это основная задача геологоразведочных работ", - добавил он.

Новые месторождения

Одним из драйверов развития предприятия является разработка Отдаленной группы месторождений. Основные активы там только переходят на третью стадию разработки, в то время как другие месторождения находятся на четвертой. Доля этой группы в портфеле предприятия уже составляет порядка 20%.

"По опыту Отдаленной группы месторождений (ОГМ) можно сказать, что уже не раз выяснялось, что размер некоторых изучаемых залежей оказывается больше, чем мы предполагали. По ОГМ нам точно есть куда двигаться. И у нас есть большие планы по его развитию", - отметил Огородов.

Трудноизвлекаемая нефть

По словам Огородова, "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" увеличит долю добычи трудноизвлекаемой нефти с текущих 20% до 30-40% через 5-6 лет.

"Мы с уверенностью смотрим на разработку трудноизвлекаемых запасов нефти и будем двигаться в этом направлении. По прогнозам, в перспективе 5-6 лет доля добычи ТРИЗов в "Ноябрьскнефтегазе" составит 30-40% и продолжит расти. Сегодня мы уже добываем 20% от нашей совокупной добычи из ачимовских отложений. Дальше будем двигаться на юрские отложения, где также есть хороший потенциал. По мере их вовлечения появляется возможность не только удерживать объемы добычи на полке, но и постепенно наращивать, как минимум в трехлетнем горизонте", - сказал он. Огородов напомнил, что в июне 2023 года предприятие получило лицензию на доизучение нижележащих пластов на Холмогорском месторождении, старейшем активе "Ноябрьскнефтегаза", где 50 лет назад была добыта первая нефть Ямала. "Планируем разбурить юрские и ачимовские пласты, запасы которых, по предварительной оценке, - около 10 млн тонн.

Разработка ачимовской толщи дала вторую жизнь также Карамовскому месторождению, рассматриваем Вынгаяхинское", - отметил глава компании. По его словам, ачимовские отложения позволяют замещать традиционные запасы в портфеле добычи.

Два-три года назад порядка 60% портфеля занимала ресурсная база меловых отложений вышележащих горизонтов. На сегодняшний день они сокращаются и вырабатывают свои запасы. "Добавляя в портфель ачимовские и юрские отложения, мы тем самым восполняем ресурсную базу и растем по добыче. В разработке трудноизвлекаемых запасов важен не только факт их наличия, но и эффективность технологий по их вовлечению. Команда предприятия смогла оптимизировать стоимость строительства и эксплуатации скважин. Новые технологические решения отработаны и поставлены на конвейер, что позволило снизить себестоимость добычи", - сказал он.

Глава "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" отметил, что компания первой в России апробировала на ачимовке двуствольные скважины с многостадийным гидроразрывом пласта. На сегодняшний день все работы ведутся на российском оборудовании. Технологическое решение уже присутствует в портфеле предприятия и бизнес-плане как обычный элемент, заметил Огородов.