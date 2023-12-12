Сбер намерен локализовать производство умных телевизоров в Новгородской области

Работы по оснащению производственной площадки запланированы на 2024 год, а старт производства - на четвертый квартал года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Сбер планирует локализовать до 50% производства умных телевизоров Sber на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Новгородская", сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Сбер и компания-партнер SberDevices (ООО "СалютДевайсы) планируют перенести до 50% производства умных телевизоров Sber на территорию особой экономической зоны "Новгородская". Соответствующий инвестиционный проект был представлен в ходе заседания наблюдательного совета ОЭЗ "Новгородская", - указано в сообщении.

Работы по оснащению производственной площадки запланированы на 2024 год, а старт производства - на четвертый квартал 2024 года. Размер арендуемой производственной площади составит 7 500 кв. м, там будут производиться телевизоры с диагональю от 43" до 75".

В производстве планируется задействовать современное оборудование и более 200 высококвалифицированных сотрудников. Большинство ключевых технологических операций планируется автоматизировать, что снизит себестоимость изготовления продукции. При этом 100% выпущенных телевизоров будут проходить строгий контроль качества.