Гидрографическое предприятие Росатома планирует рекордный объем работ в 2024 году

В предприятии поставили задачу превысить показатель 2023 года почти на 55%

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. ФГУП "Гидрографическое предприятие" (входит в Росатом), несмотря на санкции, планирует провести в 2024 году гидрографические исследования акватории в рекордном объеме в 71 тыс. линейных км. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор предприятия Александр Бенгерт.

"Планы будущих исследований в акватории Северного морского пути (СМП) подготовлены с учетом мнений большинства участников совета судоходства. В 2024 году перед нами стоит задача провести гидрографические исследования акватории в объеме 71 тыс. км. Объем исследований планируется увеличивать ежегодно, это будет происходить за счет модернизации оборудования и сокращения непроизводственных затрат", - рассказал Бенгерт. Наиболее сложным для навигации, по его словам, на сегодняшний день является восточный сектор СМП. Кроме сложных ледовых условий, ограничивающих возможности выполнения гидрографических исследований, там достаточно много малых глубин - до 20 и до 30 м. "Поэтому наша первостепенная задача - заполнить эти "белые пятна" в юго-восточной части моря Лаптевых, юго-западной части Восточно-Сибирского и Чукотского моря до 2035 года", - рассказал гендиректор предприятия.

Подводя итоги текущей навигации, он отметил продолжающийся тренд на увеличение количества проводимых промеров. "В этом году мы снова достигли максимума в более чем 46 тыс. линейных км [в 2022 году - 45,2 тыс. км], в том числе представили 3D-модель рельефа морского дна пролива Карские ворота, обновили морскую электронную навигационную карту терминалов "Утренний" и "Ворота Арктики". Это почти 218 кв. км площадной съемки с использованием многолучевых эхолотов, которые дают "картинку" дна", - рассказал Бенгерт.

О флоте Гидрографического предприятия

В навигацию 2023 года было задействовано пять судов Гидрографического предприятия, а также флот привлеченных подрядчиков, рассказал Бенгерт. Однако, по его словам, со следующего года в состав флота предприятия после модернизации вернется судно "Петр Котцов", а также войдет второй гидрографический катер проекта Е35.Г "Юрий Осокин". "Кроме того, в самое ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию совершенно новый арктический гидрограф для проведения комплексных гидрографических исследований и других работ в составе гидрографического обеспечения торгового мореплавания в акватории СМП. Это многофункциональное гидрографическое судно ледового класса Аrc7, которое уже строится по уникальному проекту. Оно будет обладать неограниченным районом плавания, что даст нам возможность совершать полноценные международные рейсы и без ограничений ходить по трассам - путям СМП", - подчеркнул собеседник ТАСС.

О влиянии санкций

Что касается влияния санкций на планы предприятия, то, как отметил гендиректор Гидрографического предприятия, безусловно, последствия международной напряженности не могли не внести свои коррективы. В качестве примера он привел одну из наиболее актуальных и сложных задач - дноуглубление. "Перед нами стояла "сверхзадача" по обеспечению безопасных условий для проводки на морском канале Обской губы в кратчайшие сроки. После ухода "большой европейской четверки" произошел трехкратный рост стоимости проведения работ по дноуглублению, поэтому нам пришлось пересобрать программу реализации объема работ, привлечь дополнительный флот и уложиться в месяц. План наших работ продолжается согласно установленным графикам", - заверил Бенгерт.

ФГУП "Гидрографическое предприятие" осуществляет навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства в акватории Северного морского пути, выступает заказчиком-застройщиком по объектам нового строительства и эксплуатирует портовую инфраструктуру в границах акватории СМП.

Северный морской путь - кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяженность пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тыс. км. СМП полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России. При его использовании сроки доставки товаров из Восточной Азии до Западной Европы могут быть короче альтернативных на 40%. Для полноценного круглогодичного использования пути нужно ледокольное сопровождение, весь атомный ледокольный флот находится в ведении ФГУП "Атомфлот" (госкорпорация "Росатом").