В Минске с участием МАГАТЭ обсуждают вопросы надзора за безопасностью систем АЭС

С 11 по 15 декабря в Госатомнадзоре проходит семинар агентства по вопросам надзора за безопасностью конструкций, систем и оборудования АЭС

МИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках проекта международной технической помощи проводит в Минске мероприятие по вопросам надзора за безопасностью систем и оборудования АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Госатомнадзора Белоруссии.

"С 11 по 15 декабря в Госатомнадзоре проходит семинар МАГАТЭ по вопросам надзора за безопасностью конструкций, систем и оборудования АЭС, - говорится в сообщении. - Предусмотрены практические занятия по отработке навыков наблюдения, подготовке <...> плана различных проверок в отношении эксплуатируемой АЭС, включая проверки по факту события и рейдовые, оценке и контролю модификаций для АЭС с ВВЭР". На мероприятии также речь пойдет о стандартах безопасности МАГАТЭ, связанных с функциями и обязанностями регулирующего органа в части надзора за АЭС, услугами МАГАТЭ и Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), в области эксплуатационной безопасности атомных станций.

В качестве экспертов в Белоруссию прибыли представители МАГАТЭ, Московского центра ВАО АЭС, Корейского института ядерной безопасности. С белорусской стороны в мероприятии участвуют представители Госатомнадзора, государственного учреждения "Центр по ядерной и радиационной безопасности", Института ядерных проблем Белорусского госуниверситета, Объединенного института энергетических и ядерных исследований - "Сосны", Национальной академии наук, объединения "Белэнерго". Семинар организован в рамках проекта международной технической помощи МАГАТЭ "Совершенствование компетенций регулирующего органа и системы его технической поддержки на этапе ввода в эксплуатацию и эксплуатации Белорусской АЭС".

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступила компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). В июне 2021 года был введен в промышленную эксплуатацию первый энергоблок БелАЭС, в ноябре 2023 года - второй энергоблок. Белорусские власти неоднократно заявляли, что атомная станция соответствует самым высоким стандартам безопасности, что подтверждали международные экспертные миссии, в том числе МАГАТЭ. Проведенные ранее стресс-тесты на БелАЭС показали ее устойчивость к экстремальным внешним условиям.