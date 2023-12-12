СМИ: атакованное хуситами судно должно было зайти в порт Ашдода 4 января

По информации Kan, речь идет о норвежском коммерческом судне Strinda

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 декабря. /ТАСС/. Норвежское коммерческое судно Strinda, которое было атаковано хуситами, должно было 4 января зайти в израильский порт Ашдод. Об этом сообщает радио Kan.

В ночь на 12 декабря Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании проинформировал, что в районе Баб-эль-Мандебского пролива к западу от порта Моха на юго-западе Йемена произошел инцидент с судном, в результате которого на нем произошло возгорание, экипаж в безопасности. Позже агентство Associated Press со ссылкой на частные разведывательные компании сообщило, что нападению в Красном море подверглось норвежское коммерческое судно Strinda, которое перевозило нефть и химикаты.

Центральное командование ВС США подтвердило атаку на судно, уточнив, что удар был нанесен противокорабельной крылатой ракетой, запущенной с подконтрольной хуситам территории. На сигнал Strinda отреагировал эсминец ВМС США Mason. Мятежники утверждают, что они атаковали норвежское судно, которое следовало в Израиль, только после того, как "его экипаж отверг все предупреждения".