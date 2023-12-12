Решение распространяется на сами партии, их региональные отделения и иные структурные подразделения

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому политические партии смогут вести бухгалтерский учет по упрощенной системе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Решение распространяется на сами партии, их региональные отделения и иные структурные подразделения. Они смогут применять в том числе упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, что предполагает укрупнение показателей для предоставления наиболее важной информации, устранение нехарактерных или несущественных учетных операций, возможность использования кассового метода учета по аналогии с некоммерческими организациями.

В сопроводительных материалах отмечалось, что упрощенная система позволит партиям сократить расходы на бухгалтерию и снизить число возможных ошибок в отчетности.

Новые нормы будут применяться начиная с годовой отчетности за 2023 год.