США намерены принять "самые решительные" меры в отношении новых чипов КНР

Американские власти обратили внимание на "относительно продвинутый процессор" нового китайского смартфона, хотя Вашингтон ранее ввели санкции, лишающие китайские компании доступа к передовым компонентам, позволяющим создавать такие устройства

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. США примут "самые решительные" меры в отношении новых чипов, разработанных китайской компанией Huawei для процессоров смартфонов модели Mate Pro 60. Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо в интервью агентству Bloomberg.

Как отмечает агентство, американские власти обратили внимание на "относительно продвинутый процессор" нового китайского смартфона, хотя США ранее ввели санкции, лишающие компании КНР доступа к передовым компонентам, позволяющим создавать такие устройства.

"Выяснение обстоятельств требует времени. Нам нужно, чтобы оно продолжалось. Нам нужно собрать информацию. Итак, на данный момент все, что я скажу, - это (новости о передовых чипах КНР - прим. ТАСС) вызывает беспокойство, и мы предпримем любые максимально решительные меры, чтобы защитить Америку", - сказала министр. Раймондо, между тем, не подтвердила, что в настоящее время ведомство начало официальное расследование обстоятельств, которые якобы повлекли за собой нарушение экспортных норм США.

Технологическая компания Huawei попала в санкционный список правительства США и не может иметь доступ к передовым компонентам, необходимым для создания чипов. Однако новая модель ее смартфонов Mate Pro 60 поступила в продажу в августе и "продемонстрировала, что производственные возможности Huawei оказались более гибкими, чем предполагалось изначально". После этого глава Минторга США "оказалась под растущим давлением" со стороны законодателей-республиканцев, которые призывают полностью отрезать Huawei и ее предполагаемого партнера - китайскую компанию SMIC от доступа к американским товарам и технологиям.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что американская технологическая компания Nvidia прекратила принимать заказы на новые чипы от компаний КНР из-за экспортных ограничений США. В Вашингтоне сообщили в октябре, что последний пакет санкций для компьютерных чипов, которые используются при разработке моделей искусственного интеллекта (ИИ), вступит в силу досрочно. Теперь любая компания, чьи устройства превышают контрольные показатели производительности, должна запросить экспортную лицензию у американского Министерства торговли, чтобы получить разрешение на отправку своей продукции в КНР.

Газета также обращала внимание, что ограничения на поставки чипов для ИИ вынудят китайских разработчиков перейти на отечественные альтернативы. По информации издания, в августе основатель китайской компании по распознаванию речи iFlytek Лю Цинфэн сообщил, что китайские чипы серии Ascend сравнялись по показателям производительности с устройствами Nvidia A100. Однако технологические санкции со стороны Вашингтона не позволили ведущим производителям, в том числе тайваньской TSMC, масштабировать их производство. Другие китайские компании, такие как Baidu и Alibaba, также разработали свои собственные чипы искусственного интеллекта и рассчитывают, что смогут компенсировать недостатки архитектуры за счет более совершенных алгоритмов и программного обеспечения.