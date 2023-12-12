Politico: антироссийские санкции ЕС в отношении товаров двойного назначения не работают

По данным издания, российский импорт микроэлектроники, беспроводных и спутниковых навигационных систем и других критически важных деталей, подпадающих под санкции, восстановился "почти до довоенного уровня и в первые девять месяцев этого года ежемесячно составлял $900 млн

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Санкции Евросоюза, направленные на ограничение доступа России к товарам двойного назначения и передовым западным технологиям, не работают. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на еще не опубликованный доклад аналитического центра Киевской школы экономики (KSE).

По его данным, российский импорт микроэлектроники, беспроводных и спутниковых навигационных систем и других критически важных деталей, подпадающих под санкции, восстановился "почти до довоенного уровня и в первые девять месяцев этого года ежемесячно составлял $900 млн". По оценкам издания, эти цифры говорят о том, что западные санкции "имели временный эффект", однако России "в значительной степени удалось изменить конфигурацию цепочек поставок" при участии Казахстана, Китая и Турции. "Это, в свою очередь, заставляет задуматься о том, что усилия блока по разработке 12-го пакета санкций против России к саммиту лидеров [ЕС] в четверг (14 декабря - прим. ТАСС) представляют собой еще один пример безумия, определение которого часто приписывают Альберту Эйнштейну: делать одно и то же снова и снова и ожидать другого результата", - резюмирует газета.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на полученные им документы Еврокомиссии, что ЕС в рамках 12-го пакета санкций против России хочет запретить экспорт в РФ станков и комплектующих. Кроме того, сообщество предлагает запретить ввозить в Россию химикаты, литиевые батареи, термостаты, серводвигатели и двигатели для БПЛА. Также в рамках нового пакета рестрикций будет запрещен импорт жидкого пропана, видов чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги, трубок и труб. В очередной пакет антироссийских санкций войдет и запрет на алмазы из РФ с 1 января 2024 года.