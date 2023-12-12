Договор аренды в портах смогут расторгать из-за нарушения экологических норм

Мера может применяться в случае, если арендатор повторно в течение года не исполняет требования Росприроднадзора об устранении экологических нарушений при перевалке, дроблении и сортировке угля

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает досрочно расторгнуть договор с арендаторами федерального имущества в морских портах, если они нарушают экологические нормы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Мера может применяться в случае, если арендатор повторно в течение года не исполняет требования Росприроднадзора об устранении экологических нарушений при перевалке, дроблении и сортировке угля. Документ также дает арендодателю право подавать иск в суд в отношении таких нарушителей.

Как отмечалось в сопроводительных материалах, припортовые территории загрязняются из-за разгрузки угля, однако раньше неисполнение экологических требований не было основанием для расторжения договора, что не стимулировало компании их соблюдать.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.