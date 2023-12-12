СМИ: спрос на шампанское во Франции сильно снизился из-за его дороговизны

Средняя цена на шампанское составляет €30 за литр, тогда как другие виды игристых вин стоят в 4-5 раз дешевле, сообщил телеканал BFM Business

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Французы перестают покупать шампанское из-за слишком высокой цены на этот напиток. Об этом сообщил телеканал BFM Business.

По его данным, продажи шампанского упали на 20,7% за период с января по декабрь 2023 года. Французы отдают предпочтение более дешевым игристым винам, таким как креман из Эльзаса и просекко.

Отмечается, что средняя цена на шампанское составляет €30 за литр, тогда как другие виды игристых вин стоят в 4-5 раз дешевле. "Шампанское переживает тяжелые времена, так как для многих французов оно стало слишком дорогим, - отметил Доминик Шельше, генеральный директор французского кооператива ретейлеров Systeme U. - В то же время другие игристые вина, такие как эльзасский креман, находятся на подъеме".

В начале лета французский Комитет шампанского прогнозировал, что производство напитка во Франции к 2023 году упадет примерно на 6% до 130 млн бутылок (по сравнению с 138,4 млн бутылок в 2022 году). Если тенденция, наблюдавшаяся в течение первых 11 месяцев 2023 года, сохранится в ближайшие недели, то продажи могут упасть до 110 млн бутылок за 2023 год, что станет самым низким показателем за многие годы.

Рост инфляции во Франции наблюдается с конца 2020 года. Своего пика она достигла в феврале 2023 года, составив 6,3%. В последние месяцы она начала замедляться, в ноябре рост цен составил 3,4%, однако стоимость продуктов питания в стране продолжает расти.