Закупку мазута Заполярью намерены компенсировать до газификации региона в 2030 году

До конца 2023 года на эти цели в региональный бюджет должны поступить первые 3 млрд рублей

МУРМАНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Мурманская область будет получать компенсацию из федерального бюджета на закупку мазута при скачках цены на этот вид топлива до газификации региона. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис во время итоговой пресс-конференции.

"Мы вышли на формулу компенсации до газификации нашей области. Определена цена до налогового маневра, который вызывал всплеск цен. Договорились о том, что берем цену 2018 года, индексируем ее в рамках предельного индекса, определяемого правительством РФ для Мурманской области. Это та цена, которая справедлива. Все, что выше, Федерация нам компенсирует", - сказал Чибис.

Он отметил, что первые 3 млрд рублей в рамках компенсации стоимости мазута должны поступить в региональный бюджет до конца 2023 года.

Как сообщал Чибис, Мурманская область и Якутия являются одними из самых мазутозависимых регионов России, которые не могут прогнозировать, сколько средств необходимо потратить на прохождение отопительного сезона, из-за неконтролируемо растущих цен на мазут. Глава Заполярья отмечал, что ежегодно выпадающие доходы Мурманской области составляют около 9 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин в ноябре поручил выделить из федерального бюджета дополнительную финансовую помощь Мурманской области в размере 11 млрд рублей на закупку мазута для подготовки и прохождения очередного отопительного сезона. Газификация в Мурманской области, за исключением нескольких муниципалитетов, отсутствует. Сейчас идет проектирование газопровода "Волхов - Мурманск". По данным региональных властей, первая поставка природного газа в Заполярье запланирована на 2030 год.