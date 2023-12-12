Ростехнадзор нашел нарушения промбезопасности на объекте российской "дочки" Linde

Они в том числе несут угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, говорится в сообщении службы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Ростехнадзор нашел нарушения промышленной безопасности на объекте компании "Линде газ рус" - российской "дочки" германской Linde - в Московской области, которые в том числе несут угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, говорится в сообщении службы.

"Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выявило 30 нарушений обязательных требований в области промышленной безопасности, в том числе несущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, при эксплуатации опасного производственного объекта "Площадка воздухоразделительной установки" АО "Линде газ рус" (Московская область)", - сказано в сообщении.

Ростехнадзор установил, что на объекте компании не проводится техническое освидетельствование сосудов (не реже одного раза в два года), имеются "поперечные трещины двух буферных накладок тупиковых упоров передвижения моста крана по всей площади накладок", а в декларацию промышленной безопасности внесены неверные данные о распределении опасных веществ.

Кроме того, руководители, должностные лица, инженерно-технические работники и специалисты предприятия не аттестованы в области промышленной безопасности, и отсутствуют паспорта на газоанализаторы, входящие в систему противоаварийной автоматической защиты.

В отношении юридического лица и должностного лица были составлены протоколы и вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафов на 220 тыс. рублей, отмечает Ростехнадзор.

"Линде газ рус" является одним из крупнейших в России производителей и поставщиков технических, медицинских, пищевых газов, поверочно-газовых смесей и специальных газов, а также газового и сварочного оборудования. Компания осуществляет поставку всего спектра газовой продукции.