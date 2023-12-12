ЕС согласовал проект директивы о конфискации "криминальных активов"

Этот закон установит общеевропейские правила по отслеживанию, идентификации, заморозке, конфискации и управлению криминальной собственностью, сообщило испанское председательство в Совете Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент согласовали проект директивы о конфискации "криминальных активов" в ЕС, которую Брюссель намерен в будущем использовать как часть юридического обоснования для конфискации подсанкционных российских активов. Об этом сообщило в соцсети X испанское председательство в Совете ЕС.

"В рамках трехсторонних переговоров представители Еврокомиссии, Европарламента и Совета ЕС достигли политического соглашения по директиве ЕС о конфискации криминальных активов. Этот новый закон установит общеевропейские правила по отслеживанию, идентификации, заморозке, конфискации и управлению криминальной собственностью", - сообщила миссия Испании при ЕС.

Теперь для вступления этой директивы в силу ее официальный полный текст должен быть представлен Еврокомиссией Совету ЕС и Европарламенту и официально утвержден этими структурами.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс неоднократно заявлял, что Еврокомиссия разрабатывает две директивы - директиву о контроле за криминальными активами и директиву о введении криминальной ответственности за обход санкций ЕС, в первую очередь против России. При этом он дал понять, что директива о криминализации обхода санкций может иметь обратное действие.

Таким образом, эти две директивы при совместном применении позволят обеспечить юридическую базу для конфискации замороженных в ЕС активов российских бизнесменов, если удастся доказать, что они предпринимали любые действия, чтобы попытаться вывести часть своих активов из-под действия санкций ЕС.

В настоящее время ни у Евросоюза, ни в международном праве не существует юридических норм, которые позволяли бы осуществлять конфискацию замороженных активов.