США проверят чипы Nvidia, разработанные для рынка КНР с учетом ограничений на экспорт

Как заявила глава американского Министерства торговли Джина Раймондо, руководство Соединенных Штатов и корпорации продолжают "регулярные консультации" и выстроили "тесные рабочие отношения", обмениваясь информацией по этому вопросу

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. США проверят новые чипы американской технологической компании Nvidia, разработанные для китайского рынка после введения экспортных ограничений со стороны Вашингтона. Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо.

"Мы изучаем каждую спецификацию каждого нового чипа, чтобы убедиться, что он не нарушает нормы экспортного контроля", - сказала министр в интервью агентству Bloomberg. Она добавила, что власти США и руководство корпорации продолжают "регулярные консультации" и выстроили "тесные рабочие отношения", обмениваясь информацией по вопросу.

Как отмечает агентство, компания Nvidia также подтвердила, что продолжает сотрудничество с правительством США и продолжает следовать установленным правилам. Bloomberg также напоминает, что в этом месяце Раймондо предупреждала американские технологические компании о том, что США "могут и будут" и дальше ужесточать контроль над ключевыми технологиями, которые "могут дать Пекину преимущество". Представители Министерства торговли США отказались от комментариев по поводу возможных ограничений для новых моделей чипов Nvidia, однако подтвердили, что ведомство продолжит постоянно обновлять правила, чтобы "реагировать на развивающуюся угрозу".

Ранее агентство Reuters сообщило, что Nvidia планирует вывести на китайский рынок некоторых моделей чипов, разработанных для него после введения американских экспортных ограничений. Результаты анализа спецификации процессоров, проведенного консалтинговой компанией SemiAnalysis, показывают, что все эти устройства позволяют пользоваться "большей частью новейшего функционала Nvidia для работы с искусственным интеллектом", однако их вычислительные мощности были намеренно сокращены для соответствия экспортным ограничениям США.

В свою очередь газетаThe Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Nvidia прекратила принимать заказы на новые чипы от компаний КНР из-за экспортных ограничений США. В Вашингтоне сообщили в октябре, что последний пакет санкций для компьютерных чипов, которые используются при разработке моделей искусственного интеллекта, вступит в силу досрочно. Теперь любая компания, чьи устройства превышают контрольные показатели производительности, должна запросить экспортную лицензию у американского Министерства торговли, чтобы получить разрешение на отправку своей продукции в КНР.