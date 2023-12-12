Судьям в Англии и Уэльсе разрешили пользоваться ИИ

По мнению британских властей, использование ChatGPT может быть полезным в вынесении судебных решений

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Судьи в Англии и Уэльсе получили разрешение на использование искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT несмотря на опасения, что он может "выдумывать несуществующие дела" или юридические тексты. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Тысячи судей в Англии и Уэльсе получили, по ее данным, официальное руководство по использованию ИИ для обобщения больших объемов текста или решения административных задач. "Технологии двигаются только вперед, и судебная система не исключение для их применения. Однако судьи должны четко осознавать, что ИИ может давать не только точные, но и неточные ответы", - приводит издание слова судьи Джеффри Воса.

По мнению британских властей, использование ChatGPT может быть полезным в вынесении судебных решений. В то же время судей предостерегли от размещения в чат-боте личной информации, предупредив, что она может оказаться в открытом доступе.

ChatGPT американской компании OpenAI был запущен в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли пристальное внимание общественности. Новинка подверглась критике после того, как ее использовали студенты в разных странах для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.