Эксперт: отказ GoDaddy работать с пользователями РФ не повлияет на доменную отрасль страны

По словам директора Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрея Воробьева, после всех санкционных мер российские компании предпочитают использовать национальные доменные зоны

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Число российских администраторов, которые имеют домены у американской хостинговой компании GoDaddy, невелико, а на доменную отрасль РФ решение компании об отказе работать с российскими администраторами никакого влияния не окажет. Об этом ТАСС сообщил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

Ранее корреспондент "Коммерсанта" Юрий Литвиненко выложил в социальной сети X (ранее Twitter) уведомление о том, что GoDaddy откажется от работы с российскими клиентами в 2024 году. "Не стоит драматизировать ситуацию. Число российских администраторов, имеющих домены в GoDaddy, невелико, большая их часть давно перенесла свои домены от зарубежных регистраторов, в том числе GoDaddy, в нашу страну", - сказал Воробьев.

Кроме того, по его словам, после всех санкционных мер, российские компании предпочитают использовать национальные доменные зоны, поэтому на российскую доменную отрасль решение GoDaddy никакого влияния не окажет.

Также Воробьев напомнил, что несмотря на проблемы, в том числе с ограничением платежей, многие российские регистраторы продолжают работу с международными доменами верхнего уровня, а пострадавшие от действий GoDaddy администраторы могут перенести свои домены к ним. "Однако мы, как российская регистратура, рекомендуем регистрировать для своих проектов домены в российских доменных зонах (.RU или .РФ) - более надежных с точки зрения потенциальных санкций и законодательных ограничений", - заключил Воробьев.