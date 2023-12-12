Saudi Aramco получит 40% в нефтетрейдинговой компании в Пакистане

В организации сообщили, что эта сделка позволит обеспечить дополнительные рынки сбыта для продуктов нефтепереработки компании и в дальнейшем предоставит новые рыночные возможности для смазочных материалов под брендом Valvoline

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco подписала соглашение о приобретении доли в размере 40% в пакистанской Gas & Oil Pakistan. Об этом говорится в сообщении саудовской компании.

Gas & Oil Pakistan, как отмечается в сообщении, является одним из крупнейших нефтетрейдеров и оператором поставок топлива и смазочных материалов в Пакистане. "Запланированное приобретение - это первое появление Saudi Aramco на топливном рынке Пакистана, развивающее стратегию компании на усиление международных производственно-сбытовых цепочек по нефтепродуктам", - подчеркивается в сообщении.

Компания добавляет, что сделка позволит Saudi Aramco обеспечить дополнительные рынки сбыта для продуктов нефтепереработки компании и в дальнейшем предоставит новые рыночные возможности для смазочных материалов под брендом Valvoline, который саудовская компания приобрела в феврале 2023 года.