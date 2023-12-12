Минфин 13 декабря проведет аукцион по размещению ОФЗ двух выпусков

Расчеты по заключенным на аукционе сделкам проведут на следующий рабочий день

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 13 декабря аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) и облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН), говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26244 с погашением 15 марта 2034 года и ОФЗ-ИН 52005 с погашением 11 мая 2033 года.

Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу.

Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.