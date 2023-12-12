Германский банк развития выделит €10 млн на строительство ГЭС в Таджикистане

Она будет обеспечивать энергией 227 тыс. жителей страны и 468 тыс. человек в приграничных районах соседнего Афганистана

ДУШАНБЕ, 12 декабря. /ТАСС/. Германский банк развития (KfW) выделит грант в размере €10 млн для строительства гидроэлектростанции (ГЭС) "Себзор" в Таджикистане, которая также будет поставлять электроэнергию в соседний Афганистан. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Таджикистана.

"12 декабря 2023 года <...> было подписано дополнительное соглашение о предоставлении гранта в размере €10 млн для строительства ГЭС "Себзор", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, документ подписали министр экономического развития и торговли республики Завки Завкизода, директор KfW по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Вероника Гарсиа дель Арко, а также глава представительства KfW в Центральной Азии Андреас Шнайдер и руководство компании Pamir Energy.

ГЭС "Себзор" в Горно-Бадахшанской автономной области на реке Шохдара начали строить в 2015 году, проектом предусмотрено три агрегата. Мощность станции составляет 11 МВт, по данным Минэкономразвития республики, она будет обеспечивать энергией 227 тыс. жителей Таджикистана, а также 468 тыс. человек в приграничных районах соседнего Афганистана. Президент республики Эмомали Рахмон ранее сообщал, что первый агрегат ГЭС планируют запустить в 2024 году. Всего на ее строительство из внешних источников, в том числе от Евросоюза, правительства Германии, агентства США по международному развитию (USAID), Госсекретариата экономики Швейцарии (SECO) и Всемирного банка привлечено $84 млн в виде грантов.

KfW в этом году выделял Таджикистану грант на €14 млн на строительство школ, а в прошлом году также направил республике €20 млн на реализацию проекта по снижению риска стихийных бедствий и порядка €1,5 млн на строительство детской туберкулезной больницы.