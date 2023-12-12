Минсельхоз ожидает роста производства картофеля в России по итогам года на 15%

Он составит порядка 8,4 млн тонн

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Производство картофеля в России по итогам 2023 года составит порядка 8,4 млн тонн, что является максимальным объемом за последние 30 лет, а также превышает показатель за прошлый год на 15%. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин в ходе круглого стола в Совете Федерации.

"Если говорить о картофеле, в этом году у нас прогнозируется более чем достойный результат. Мы планируем его показать в пределах 8,4 млн тонн, что является максимальным объемом производства за последние 30 лет и превышает показатель 2022 года на 15%", - сказал Разин.

Как отметил замминистра, в текущем году наблюдается позитивная динамика производства практически по всем направлениям - "по овощам мы планируем повторить результат прошлого года, может быть чуть-чуть его превысить, по защищенному грунту мы также планируем прирасти на 1-1,5%".

Он также рассказал, что сбор плодов и ягод в организованном секторе по итогам 2023 года планируется на уровне 1,7 млн тонн, что будет на уровне рекордного прошлого года.

"Если говорить о задачах, к 2030 году мы планируем нарастить объем производства овощей открытого грунта не менее чем на 10%, овощей защищенного грунта - порядка 15%, производство картофеля должно стабильно превышать порядка 7-9 млн тонн", - добавил Разин.