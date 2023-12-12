Новые регионы получили за 9 месяцев 2,5 млрд рублей от управления средствами Казначейства

По словам руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина, 1,048 млрд рублей перечислили в ДНР, 926 млн - в ЛНР, 341 млн - в Херсонскую область и 193 млн - в Запорожскую область

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Часть доходов, полученных от управления остатками средств на едином казначейском счете за январь - сентябрь 2023 года, перечислены ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям в объеме свыше 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин на коллегии ведомства.

"За 9 месяцев 2023 года у нас свыше 2,5 млрд рублей: 1,048 млрд [рублей] - Донецкая Народная Республика, Луганская [Народная Республика] - 926 млн, Херсонская [область] - 341 млн, Запорожская [область] - 193 млн - было перечислено доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации", - сказал Артюхин.

В июне в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума он говорил, что объем доходов от управления остатками средств с начала 2023 года достиг 239,8 млрд рублей, из них 70-75 млрд рублей приходилось на доходы регионов.

В ноябре 2023 года Федеральное казначейство в своем Telegram-канале сообщало, что общий доход от управления остатками средств на едином казначейском счете превысил 1 трлн рублей за период с создания счета в январе 2021 года. Полученные доходы от управления остатками средств на едином казначейском счете зачисляются в доход федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и организациям, определенным правительством РФ.