Банк Японии в июле 2024 года впервые за 20 лет обновит дизайн банкнот

На них будут портреты основательницы одноименного университета Умэко Цуды, а также врача и бактериолога Сибасабуро Китасато

ТОКИО, 12 декабря. /ТАСС/. Банк Японии 3 июля 2024 года начнет выпуск новых денежных купюр, дизайн которых не менялся с 2024 года. Об этом говорится в сообщении регулятора

Новые денежные знаки получат дополнительную защиту в виде голограмм и других отличительных особенностей, что сделает их подделку практически невозможной. В дизайне иеновых купюр применяются спокойные оттенки серого, зеленого, синего и коричневого. Сами по себе банкноты больше по размеру, чем доллары и рубли. Находящиеся сейчас в обороте купюры номиналом 10, 5 и 1 тыс. иен ($68, $34 и $6,8 по текущему курсу соответственно) полностью сохранят свою платежеспособность.

На лицевой стороне новой банкноты номиналом 10 тыс. иен будет изображен Эйити Сибусава (1840-1931), известный как "отец японского капитализма". Он был инициатором многочисленных экономических реформ на рубеже XIX и XX веков. Также он основал первый в Японии банк с акционерным капиталом. На оборотной стороне Банк Японии решил напечатать фотографию здания вокзала Токио.

Дизайн новой пятитысячной купюры включает в себя портрет Умэко Цуды (1864-1929), которая стала первой японкой, обучавшейся в США. Вернувшись на родину, она внесла большой вклад в развитие образования среди женщин и основала университет Цуда в японской столице. С обратной стороны банкноту украсят цветы глицинии.

Для тысячной купюры министерство финансов подобрало изображение врача и бактериолога Сибасабуро Китасато (1853-1931). Он известен открытием способа предотвращения столбняка, дифтерии, другими заслугами в области медицины. На другой стороне банкноты будет напечатана знаменитая гравюра "Большая волна в Канагаве" японского художника Кацусики Хокусая.

Сейчас на купюре достоинством 10 тыс. иен изображен просветитель Юкити Фукудзава (1835-1901), на 5-тысячной - писатель эпохи Мэйдзи Итиё Хигути (1872-1896), а на тысячной - микробиолог Хидэё Ногути (1876-1928). Банк Японии придерживается политики смены дизайна денежных знаков раз в 20 лет.