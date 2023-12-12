В Дагестане планируют реализовать инвестпроекты почти на 6 млрд рублей в 2024 году

Проекты будут реализованы в строительной, стекольной, швейной, обувной и мебельной отраслях

МАХАЧКАЛА, 12 декабря. /ТАСС/. В Дагестане в 2024 году планируется ввести 14 инвестиционных проектов в сфере промышленности на общую сумму 5,9 млрд рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"На территории республики в 2024 году планируется завершение и ввод в эксплуатацию 14 инвестиционных проектов в сфере промышленности на общую сумму порядка 5,9 млрд рублей. Это проекты в строительной, стекольной, швейной, обувной и мебельной отраслях. Реализация этих проектов позволит создать более 1,3 тыс. новых рабочих мест", - приводятся слова председателя правительства региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минпромторга региона, для сравнения, за период с 2021 по 2023 годы в регионе были реализованы девять инвестпроектов в сфере промышленности на общую сумму порядка 2 млрд рублей. Было создано более 800 рабочих мест.

Премьер-министр добавил, что в условиях экономических санкций республиканские предприятия испытывают проблемы в части поставок комплектующих изделий, импортного сырья, а также финансового обеспечения производства. Для решения проблем с финансированием активно используются меры господдержки, в том числе, субсидирование в рамках ведомственной программы, а также инструментарий Фонда развития промышленности.