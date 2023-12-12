В Подмосковье на 7,2% увеличился объем производства хлеба

По данным Федеральной службы государственной статистики, область по объему производства хлеба и хлебобулочных изделий занимает первое место в ЦФО и РФ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Объем производства хлеба за десять месяцев вырос в Подмосковье на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Уточняется, что за 10 месяцев 2023 года было изготовлено более 27,4 % от общего объема произведенного в ЦФО хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты. По данным Федеральной службы государственной статистики, Московская область по объему производства хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты, занимает первое место в ЦФО и РФ. Второе место занимает Москва с объемом производства 396,7 тыс. тонн.

"По данным статистики, объем производства хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты, на территории Московской области за 10 месяцев 2023 года составил более 461 тыс. тонн. Это на 7,2% выше показателей к аналогичному периоду 2022 года. В Московской области в октябре 2023 года произведено более 27,4% от общего объема хлеба, произведенного в ЦФО и 8,9% от общероссийского объема", - приводятся в тексте слова заместителя председателя правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова.

Отмечается, что таких высоких результатов удалось достичь за счет работы заводов и производств региона.