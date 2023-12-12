Реальный эффективный курс рубля в ноябре вырос на 6,4%

В годовом выражении за январь - ноябрь он снизился на 24,3%

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в ноябре вырос на 6,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В годовом выражении за январь - ноябрь курс снизился на 24,3%.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в ноябре вырос на 8,3%, а с начала года уменьшился на 25,8%. К евро увеличение относительно прошлого месяца составило 6%, с начала года курс снизился на 26,7%.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.