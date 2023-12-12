Эксперт: работу мобильного оператора "Киевстар" восстановят в лучшем случае через сутки

Сбой является самым масштабным за всю историю страны, отметил украинский специалист в области мобильной связи и коммуникаций Сергей Флеш

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Работу одного из крупнейших операторов мобильной связи на Украине "Киевстар" восстановят в лучшем случае через сутки, нынешний сбой является самым масштабным за всю историю страны. Такое мнение выразил украинский эксперт в области мобильной связи и коммуникаций Сергей Флеш.

"То, что произошло, не было нигде и никогда (по масштабу) за всю историю мобильной связи и не только на Украине. Моя оценка исправления ситуации - сутки. При хорошем прогнозе", - написал он в Telegram-канале.

Эксперт добавил, что в данный момент значительно возросла нагрузка на другие мобильные операторы - Lifeсell и Vodafone. Флеш также информировал, что могут не работать терминалы пополнения, самообслуживания и платежные терминалы в магазинах, если в них стояли карты "Киевстара".

Отключение сети "Киевстара" привело к многочисленным проблемам среди жителей Украины, это касается и мобильной связи, и доступа в интернет. В частности, отключилась система национального роуминга, начались сбои в работе сервисов крупнейших банков Украины - Приватбанка и Ощадбанка. Энергохолдинг "ДТЭК" предупредил об отключении части телефонных номеров, которые компания использовала для связи. Кроме того, в ряде регионов страны перестала работать система оповещения о воздушных тревогах. Такие проблемы зафиксированы, в частности, в Днепре, ряде населенных пунктов Киевской области, Сумах, Умани и частично в Черкассах.

Проблемы у "Киевстара" начались после 08:00 мск. Сеть компании охватывает, по ее собственным данным, все регионы страны, она включает около 24,4 млн мобильных абонентов и более 1 млн пользователей широкополосного интернета.