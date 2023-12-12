Книгу заявок на IPO Совкомбанка переподписали в шесть раз

Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский уточнил, что кредитная организация не собирается поднимать цену размещения выше объявленной

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Книга заявок в рамках первичного публичного размещения (IPO) Совкомбанка уже переподписана в шесть раз. Такие промежуточные итоги подвел первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский в эфире Telegram-канала "Мои инвестиции".

"Вчера была примерно в шесть переподписка, соответственно, вечером. Сегодня я еще не смотрел", - сказал он.

Также Хотимский уточнил, что кредитная организация не собирается поднимать цену размещения выше объявленной, добавив, что банк также не планирует увеличивать объем размещения "с вероятностью в 99%".

Ранее в декабре Совкомбанк объявил о сборе заявок в рамках IPO с 1 по 14 декабря, сообщив, что планирует привлечь 10 млрд рублей. В сообщении отмечалось, что ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,5 до 11,5 рубля за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере 200-219 млрд рублей без учета ожидаемого привлечения средств на IPO.