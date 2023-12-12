Российские производители привезли на выставку Food Africa гречку и глазированные сырки

Экспозиция павильона Made in Russia в 2023 году вновь стала одной из самых больших по площади

КАИР, 12 декабря. /ТАСС/. Российские производители привезли на международную выставку продуктов питания и напитков Food Africa, среди прочего, гречку, глазированные творожные сырки и свежезамороженные карельские ягоды. Как убедился корреспондент ТАСС, экспозиция павильона Made in Russia в этом году вновь стала одной из самых больших по площади.

Представитель Российского экспортного центра (РЭЦ), который является организатором экспозиции, рассказал корреспонденту ТАСС, что у приехавших на выставку компаний запланированы 170 встреч с потенциальными партнерами. Однако производители рассчитывают, что в ходе мероприятия состоятся и незапланированные плодотворные контакты.

"Мы приехали сюда, чтобы в этом году найти своего дистрибьютора", - рассказала корреспонденту ТАСС Юлия Коханец, менеджер по маркетингу компании "Макфа", которая привезла с собой стенд макаронных изделий твердых и мягких сортов, а также - на случай интереса с египетской стороны - гречку, которой на рынке арабской республики пока нет. "Поскольку сейчас идет тренд на здоровое питание, гречка бы стала хорошей альтернативой рису, который широко потребляется в Египте. Конечно, здесь с ней не знакомы, но культуру потребления можно развивать, с помощью рекламы в том числе", - считает представитель компании.

Широкий ассортимент также незнакомых пока египетским потребителям творожных глазированных сырков привез с собой производитель молочных продуктов "Свитлогорье". Руководитель отдела внешнеэкономической деятельности компании Андрей Машкунов выразил надежду, что именно с этим продуктом им удастся зайти на египетский рынок. "Мы думали, что больше будет адаптировано, чего здесь нет. Молоком ведь не удивишь никого. Мы решили взять продукт, который вкусный, качественный и доступный для человека", - поделился Машкунов, рассказывая о том, как компания выбирала, что представить на выставке. Кроме глазированных сырков, производитель привез твердый сыр и мороженое.

Россия на Food Africa

Экспозиция Made in Russia занимает около 300 кв. м, на оформленных в одном стиле стендах свою продукцию представляют 19 российских производителей. Они привезли с собой зерновые культуры, мясную и молочную продукцию, свежезамороженные карельские ягоды, кондитерские изделия, высококачественные рыбные консервы и другие продукты питания. Кроме того, несколько производителей представляют на Food Africa оборудование и услуги для пищевой промышленности.

Крупнейшая на Африканском континенте выставка продуктов питания и напитков Food Africa, которая проводится в Египте в восьмой раз, открылась во вторник в Международном выставочном центре в Каире и продлится до 14 декабря. В ней принимают участие более 700 компаний-производителей из 30 стран. Десятки компаний из Египта оформили стенды со своей продукцией, чтобы использовать выставку как переговорную площадку и платформу для заключения договоров с перспективными партнерами. В мероприятии принимают участие открытые к сотрудничеству представители местного ресторанного бизнеса, крупных сетевых магазинов.