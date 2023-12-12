Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023 год до $82,4 за баррель

На 2024 год прогноз снижен до $82,57 за баррель

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2024 году более чем на $10 (или на 11%) по сравнению с предыдущим прогнозом - до $82,57, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства.

В 2023 году ведомство ожидает цену нефти на уровне $82,4 за баррель (-1,2% предыдущему прогнозу). Минэнерго США также прогнозирует, что сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ компенсируют снижающийся спрос, предотвратят увеличение мировых запасов и поддержат котировки на уровне $80 за баррель в течение следующего года.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $77,63 за баррель в 2023 году и $78,07 за баррель в 2024 году.

Кроме того, Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2023 году на 30 тыс. баррелей - до 12,93 млн баррелей в сутки (б/с), что на 1,2 млн б/с больше, чем в 2022 году. Ожидаемые объемы добычи в 2024 году составляют 13,11 млн б/с (-40 тыс. б/с к предыдущей оценке).