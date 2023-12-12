Болгария заверила Венгрию, что повышения сбора за транзит российского газа не будет

По словам экс-главы болгарского правительства Бойко Борисова, решение приняли для того, чтобы не ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и некоторых других стран Центральной Европы

БУДАПЕШТ, 12 декабря. /ТАСС/. Болгария не будет повышать стоимость транзита российского газа по своей территории, чтобы не ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и некоторых других стран Центральной Европы. Об этом сообщил в разговоре по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном бывший глава болгарского правительства, лидер партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисов.

Рассказывая о содержании состоявшейся между ними беседы, пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши отметил, что они обсудили, в частности, вопрос о тарифах на транспортировку газа. По его словам, "Бойко Борисов подтвердил достижение в Болгарии межпартийного соглашения, в соответствии с которым она выполнит настоятельную просьбу Венгрии и отменит налог на поставки газа, который представляет серьезную угрозу венгерской энергетической безопасности".

Как сообщил пресс-секретарь, они также рассмотрели вопрос о присоединении Болгарии к Шенгенскому пространству, который, по словам экс-премьера, "является ключевым для его страны". "Бойко Борисов проинформировал премьер-министра Венгрии о том, что Болгария в настоящее время выполняет все условия для вступления в Шенгенскую зону", - сказал Хаваши информационному агентству MTI.

11 декабря Борисов и другой бывший премьер Кирил Петков, являющийся сопредседателем политического объединения "Продолжаем перемены", объявили в Софии, что Болгария временно откладывает повышение тарифов на транзит российского газа и продолжит обсуждать этот вопрос с Еврокомиссией. Лидеры партий объяснили такое решение тем, что Болгария стоит на пороге Шенгена, хочет попасть туда и поэтому готова "следовать европейскому подходу". Таким образом, они признали, что намерение Софии повысить плату за транспортировку топлива из РФ идет вразрез с нормами и правилами ЕС, о чем с самого начала заявлял Будапешт.

Протесты в Центральной Европе

Ранее Венгрия, Сербия и Северная Македония объявили, что примут совместные меры, чтобы не позволить Болгарии ввести дополнительную плату за транзит российского газа. В Будапеште, Белграде и Скопье считают, что решение Софии противоречит принципу европейской солидарности и нарушает правила торговли в ЕС.

13 октября парламент Болгарии ввел дополнительную таксу в размере 20 левов (около €10) в пересчете за МВт·ч за транзит российского газа, поступающего по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям в Сербию, а затем в Венгрию. 17 октября Сербия и Венгрия подготовили совместное заявление, в котором указали, что решение Болгарии о повышении ставки за транзит газа из России является враждебным шагом, "угрожающим безопасности энергоснабжения" двух стран. 10 ноября Венгрия направила письмо в Еврокомиссию. Позже Северная Македония передала запрос по этому поводу в Международное энергетическое агентство.

Решение парламента вызвало споры и внутри самой Болгарии. Президент страны Румен Радев 26 октября обратился в Конституционный суд в связи с введением дополнительной платы за транзит российского газа, отметив, что принятый закон нарушает ряд положений конституции, принципы гарантий прав собственности и свободную экономическую инициативу. По мнению президента, такой шаг не соответствует законности налогов и сборов, так как непонятен правовой статус взноса - является ли он налогом, сбором или пошлиной.

Венгерские эксперты отмечали, что с учетом особенностей долгосрочных контрактов и порядка расчетов за поставки топлива повышение сбора за его транспортировку по территории Болгарии создаст лишнюю финансовую нагрузку не для покупателей, а для поставщика. Иными словами, расплачиваться за болгарские инициативы придется не венгерской или сербской стороне, а российской компании "Газпром". В то же время Будапешт опасается, что в такой ситуации рентабельность торговли российским газом существенно снизится и Москва может сократить объемы поставок.