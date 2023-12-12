Минторг США сообщил о сокращении объема экспорта в РФ на 86% с начала СВО

Как отметила помощник министра торговли Тэа Розман-Кендлер, "оставшаяся ограниченная торговля сосредоточена на медицинских товарах"

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Общий объем американского экспорта в Россию сократился на 86% ($7,4 млрд) с начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила помощник министра торговли США Тэа Розман-Кендлер.

"С февраля 2022 года по сентябрь 2023 года экспорт США в Россию всех товаров упал на 86% ($7,4 млрд) в стоимостном выражении. Оставшаяся ограниченная торговля сосредоточена на медицинских товарах, в том числе вакцинах", - говорится в тексте вступительной речи Кендлер, которая выступала на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

При этом она утверждала, что в результате действий Запада мировой экспорт в Россию с начала СВО "сократился на 24% ($87,4 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года". Кроме того, по версии вашингтонской администрации, экспорт американской микроэлектроники в Россию прекратился, ввоз этой продукции из поддерживающих позицию США по Украине партнеров Вашингтона "сократился примерно на 98% (примерно на $2,7 млрд), а мировой экспорт этих товаров в Россию упал примерно на 56% (примерно на $3,4 млрд)".

Американские власти, продолжила Розман-Кендлер, вводили санкции против компаний из КНР, которые якобы помогали России в проведении СВО. Она рассказала, что осенью Минторг добавил в свои санкционные списки 42 компании из КНР "за оказание поддержки российскому оборонно-промышленному комплексу".

По словам другого помощника министра торговли США Мэтью Акселрода, участвовавшего в слушаниях, в списке экспортных ограничений Минторга США свыше 900 российских наименований, из которых более 600 были добавлены с начала работы администрации президента США Джо Байдена. В нем также указано более 200 наименований из третьих стран, которые якобы помогали РФ обходить западные санкции.

Как подчеркнул Акселрод, США 26 раз вводили и продлевали экспортные ограничения против российских и белорусских авиакомпаний "за очевидные нарушения [американских] расширенных мер контроля, которые были приняты в ответ" на СВО.