Мишустин выступит на коллегии Росреестра

В мероприятии также будут участвовать вице-премьер Марат Хуснуллин и глава Росреестра Олег Скуфинский

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин в среду посетит Росреестр, а также примет участие в заседании коллегии этого ведомства.

Как сообщила пресс-служба кабмина, в мероприятии также примут участие вице-премьер Марат Хуснуллин и глава Росреестра Олег Скуфинский.

Предыдущую публичную встречу с руководством ведомства Мишустин проводил в июле 2022 года. Тогда же, беседуя с главой ведомства Олегом Скуфинским, премьер решил на деле проверить работу службы и позвонил в справочную с вопросом о дачной амнистии. Во время встречи со Скуфинским глава кабмина также обращал внимание, что "сделки с землей, с недвижимостью <...> - это достаточно щепетильные вещи", поэтому служба должна получать и внимательно анализировать отклики людей.

В предыдущий раз коллегия Росреестра проходила в апреле 2023 года. Тогда в ней принял участие Хуснуллин. Среди прочего на заседании обсуждалась работа в новых регионах - уже к тому моменту там было проведено несколько тысяч сделок с недвижимостью.