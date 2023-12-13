Министр экономики Аргентины предупредил, что жителям страны несколько месяцев будет тяжело

Луис Капуто отметил, что власти увеличат размер детских выплат, а также сохранят программы по стимулированию занятости

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 декабря. /ТАСС/. Экономическое положение аргентинцев в ближайшие месяцы ухудшится из-за необходимых реформ. С таким предупреждением выступил во вторник новый министр экономики страны Луис Капуто.

"Несколько месяцев нам будет хуже, чем раньше, особенно в том, что касается инфляции. Я говорю это, потому что, как сказал президент, лучше сказать неудобную правду, чем успокаивающую ложь", - сказал он, представляя первые экономические реформы правительства президента Хавьера Милея.

Капуто также сообщил, что для поддержки самых нуждающихся правительство планирует увеличить размер детских выплат. По словам министра, власти также сохранят программы по стимулированию занятости.

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2022 года рост цен составил 94,8%, 2021 года - 50,9%, за 2020 год - 36,1%. В октябре инфляция в годовом выражении превысила 140%.

10 декабря в должность президента Аргентины вступил Хавьер Милей. В своей первой речи в качестве главы государства он охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить Центробанк Аргентины для борьбы с инфляцией, обещает приватизировать государственные компании и не исключает перехода на доллар.