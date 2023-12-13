Utair увеличил число рейсов из Нижневартовска в Уфу до трех

Полеты будут осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Utair увеличила количество рейсов по маршруту между Нижневартовском и Уфой до трех раз в неделю, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Utair запустил дополнительный рейс по маршруту Уфа - Нижневартовск, и теперь выполняет полеты между городами три раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям", - говорится в распространенном сообщении.

Самолет вылетает из Уфы в 16:50, из Нижневартовска - в 20:25. Время в пути - 2 часа 30 минут. "В интересах наших пассажиров мы увеличили частоту полетов между Уфой и Нижневартовском. Теперь жителям Ханты-Мансийского автономного округа будет еще комфортнее путешествовать между городами, в том числе совершать рабочие поездки к Югорским месторождениям", - отметил президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний".