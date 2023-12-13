Выручка АФК "Система" по МСФО за девять месяцев выросла почти на 15%

Она составила 747,6 млрд рублей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Консолидированная выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2023 года увеличилась почти на 15% и составила 747,6 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании.

Консолидированная выручка АФК по МСФО за III квартал увеличилась на 18,2% и составила 280,8 млрд рублей.

Скорректированнный показатель OIBDA за III квартал вырос на 6,8%, против показателя за II квартал, и составил 74,9 млрд рублей. За девять месяцев 2023 года OIBDA выросла на 3,1%, составив 232,5 млрд рублей.

В III квартале капитальные затраты составили 35,8 млрд рублей. Чистые финансовые обязательства компании за III квартал увеличились на 4,6%, до 225,3 млрд рублей.

АФК "Система" - российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, IT, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм, фармацевтика и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 году.