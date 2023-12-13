Суд приостановил производство по делу о банкротстве экс-губернатора Челябинской области

Следующее заседание состоится 11 января 2024 года

ЧЕЛЯБИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Челябинской области приостановил производство по делу о банкротстве бывшего губернатора региона Бориса Дубровского. Производство приостановили до рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Производство по требованию кредитора приостановлено до рассмотрения заявления конкурсного управляющего автономной некоммерческой организации "Агентство инвестиционного развития Челябинской области" о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности и вступления в законную силу судебного акта по такому обособленному спору", - говорится в сообщении.

По данным суда, следующее заседание назначили на 11 января 2024 года.

19 июля Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованным заявление о признании Дубровского банкротом. После этого запустили процедуру реструктуризации долгов. Судебное заседание по итогам процедуры назначили на 13 ноября.

20 июля в Арбитражном суде Челябинской области сообщали, что финансовым управляющим должника утвержден Иван Васин, член ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих "Сибирская гильдия антикризисных управляющих". В третью очередь реестра требований кредиторов должника было включено требование акционерного общества "Производственное объединение "Монтажник" в размере 34,074 млн рублей основного долга.

Дубровский 15 января 2014 года указом президента России был назначен врио губернатора Челябинской области, 14 сентября избран губернатором региона, в марте 2019 года подал в отставку. 20 декабря 2022 года суд в Магнитогорске признал бывшего директора АО "ПО "Монтажник" Алексея Павлюка виновным по четырем статьям УК РФ, включая злоупотребление полномочиями и растрату, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года. 28 февраля апелляционная инстанция смягчила приговор до 3,5 года, исключив фальсификацию доказательств по гражданскому делу, присвоение и растрату.