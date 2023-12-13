"Северсталь" планирует в I квартале выпускать холодногнутую продукцию повышенной прочности

По словам гендиректора компании Александра Шевелева, "после выхода на проектную мощность линия будет производить порядка 50-60 тыс. тонн в год в зависимости от сортамента"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. "Северсталь" реализует инвестпроект по строительству профилегибочного агрегата для производства дефицитной в России холодногнутой продукции для машиностроения, строительства и техники, требующей повышенной прочности. Проект стоимостью более 1,5 млрд рублей реализуется на Череповецком металлургическом комбинате "Северстали" (ЧерМК), сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Запуск производства запланирован на I квартал 2024 года.

"Профилегибочный агрегат предназначен для производства холодногнутого шпунта и толстостенного холодногнутого швеллера. Они могут иметь широкое применение при строительстве опорных конструкций, подпорных стенок, берегоукрепления, а также в машиностроении в качестве рам грузовых автомобилей, прицепов и других видов техники, требующих повышенной прочности элементов", - сообщили в пресс-службе "Северстали".

По словам гендиректора компании Александра Шевелева, рынок холодногнутой продукции такого типа в России испытывает дефицит, поскольку большая часть материалов экспортируется. "С запуском новой производственной линии "Северсталь" сможет обеспечить потребность предприятий строительной отрасли и сферы машиностроения в этих видах продукции. После выхода на проектную мощность линия будет производить порядка 50-60 тыс. тонн в год в зависимости от сортамента", - отметил он.

В компании добавили, что холодногнутый шпунт и толстостенный швеллер будут выпускать на площадке трубопрофильного цеха производства сортового и трубопрофильного проката в поселке Шексна Вологодской области, где уже смонтировано основное технологическое оборудование агрегата и вспомогательные системы, которые будут отвечать за работоспособность линии.

Запуск производства запланирован на I квартал 2024 года, уточнили в пресс-службе "Северстали".

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.