СФ одобрил отмену погранконтроля для российских круизных судов в Арктике и ДФО

Как отмечается в сопроводительных материалах, принятие норм существенно упростит порядок ведения туристской деятельности российскими круизными судами и повысит интерес со стороны бизнеса к этой сфере

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании закон об отмене пограничного режима для судов под флагом РФ, перевозящих туристов, в случае захода в порты, расположенные в районах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающих к территориям дальневосточных и арктических регионов.

Изменения вносятся в закон "О Государственной границе Российской Федерации" и направлены на развитие круизного туризма на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ.

"Правила пограничного режима не применяются к судну под государственным флагом РФ, перевозящему пассажиров в целях туризма, в случае захода в порты и (или) пункты, расположенные в районах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающих к территориям субъектов РФ, входящим в Арктическую зону РФ и (или) Дальневосточный федеральный округ, указанные в договоре о реализации туристского продукта, к пассажирам и членам экипажа данного судна при условии направления в пограничные органы уведомления, содержащего сведения о маршруте, пассажирах и членах экипажа судна, в порядке, установленном правительством РФ", - указывается в тексте закона.

Как отмечается в сопроводительных материалах к закону, принятие норм существенно упростит порядок ведения туристской деятельности российскими круизными судами и повысит интерес со стороны бизнеса к этой сфере. Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова пояснила, что закон позволит сократить время на организацию туров, расширит возможности их планирования и продаж, а также разнообразит туристические маршруты.

"Наш Север обладает особой притягательностью, интерес к нему за последнее время растет быстрыми темпами. Только за девять месяцев этого года, по подсчетам, например, мурманской администрации, регион посетило почти 400 тысяч человек, или на 23% больше, чем в прошлом году. Туризм может стать одной из самых доходных сфер экономики в этом суровом крае", - резюмировала Карелова.