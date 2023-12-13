В Госдуму в 2024 году могут внести законопроект о российской системе аудита запасов недр

Как заявила гендиректор АНО "Международный центр передового опыта в области устойчивого управления природными ресурсами" Вера Браткова, задачей инициативы является легализация и нормативное закрепление ключевых элементов системы аудита запасов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Законопроект о системе российского суверенного аудита запасов недр может быть внесен в Госдуму до конца 2024 года, заявила гендиректор АНО "Международный центр передового опыта в области устойчивого управления природными ресурсами" (МЦПО) Вера Браткова.

"Закон подготовлен, его задача - легализовать и нормативно закрепить в России ключевые элементы системы аудита запасов", - сказала она на сессии "Инвестиции в недропользование как стратегический приоритет для обеспечения совокупного суверенитета страны" Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

Законопроект доработан с учетом замечаний недропользователей, на него уже получено положительное правовое заключение, ведется согласование проектов подзаконных актов, отметила Браткова и добавила: "Мы очень надеемся, что к концу следующего года в Госдуме законопроект будет рассмотрен".

По ее словам, законопроект расширяет требования к экспертам в части их взаимного признания странами СНГ. "Такое решение раскрывает широкие возможности. Например, взаимное признание экспертов странами-партнерами - это по сути уже создание альтернативной западной системы механизма получения статуса международно признанного эксперта", - сказала гендиректор.

Браткова также заявила о необходимости параллельно продвигать систему за рубежом. "Мы сейчас активно в этом направлении работаем с различными странами Африки - Мозамбик, Эфиопия, ЮАР, Латинской Америки - Куба, Венесуэла, странами Азии - Китай и так далее", - добавила она.

Вопрос о создании системы суверенного аудита запасов полезных ископаемых начал подниматься в России еще до введения ограничений против российской экономики и массового ухода из России зарубежных компаний. Аудиторское заключение по запасам углеводородного сырья российским недропользователям выдавали американские компании - например, DeGolyer, Ryder Scott. Однако на фоне введения секторальных санкций против России в 2022 году получить заключение зарубежного аудитора стало невозможно. По твердым полезным ископаемым аудит запасов проводят российские специалисты, но они аккредитованы в качестве компетентных в этой области лиц в Австралийском профессиональном экспертном сообществе и могут утратить свой статус в любой момент.

О конгрессе

Х Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит 13 декабря. Его организаторами выступают МГУ и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году: "Совокупный российский суверенитет 2.0: эффективные пути взаимодействия науки, бизнеса и власти".

ТАСС - официальный информационный партнер Конгресса.