Мишустин надеется, что все необходимые Росреестру технологии будут российскими

Премьер-министр РФ также напомнил, что главная задача ведомства - гарантировать права владельцев недвижимости, и все внедряемые цифровые инструменты должны не только улучшать внутренние процессы и сокращать издержки при оказании услуг, но и обеспечивать защиту имущественных прав людей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил надежду на то, что все современные технологии, необходимые для работы Росреестра, будут российскими.

"Я надеюсь на то, что все абсолютно технологии, которые необходимы для работы Росреестра, будут у нас российскими", - сказал он.

Он также напомнил, что главная задача Росреестра - гарантировать права владельцев недвижимости, и все внедряемые цифровые инструменты должны не только улучшать внутренние процессы и сокращать издержки при оказании услуг, но и обеспечивать защиту имущественных прав людей.