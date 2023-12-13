Посол РФ: проект внедрения платежной системы "Мир" в Таиланде столкнулся с трудностями

Реализация проекта содействовала бы росту числа поездок из Таиланда в Россию, отметил Евгений Томихин

БАНГКОК, 13 декабря. /ТАСС/. Проект внедрения российской платежной системы "Мир" в Таиланде столкнулся с трудностями, несмотря на его высокую готовность к реализации. Об этом сообщил российским журналистам посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

"Мое понимание такое, что сам проект находится в достаточно высокой степени готовности, но есть известные обстоятельства, которые сдерживают его реализацию. Я надеюсь, что участники этого проекта поймут неоспоримые достоинства и преимущества использования карт "Мир" российскими гражданами в Таиланде. Это, конечно, не только увеличило бы интерес к этой стране, но и создало бы значительные удобства для наших туристов. В какой-то степени это содействовало бы и росту числа поездок из Таиланда в Россию. Мы эту тему регулярно поднимаем с нашими коллегами, но, насколько я знаю, этот сюжет более предметно обсуждается по линии центробанков", - сказал он.

Заместитель главы Управления по туризму Таиланда Сирипакон Чиаусамут ранее в интервью ТАСС заявил, что королевство заинтересовано в том, чтобы начать прием платежей картами "Мир". По его словам, переговоры между сторонами продолжаются, однако до сих пор нет точной даты, когда будет принято решение.

С 1 ноября россияне могут приехать в Таиланд с возможностью безвизового пребывания до 90 дней. Принятое 16 октября таиландским правительством в одностороннем порядке правило будет действовать до 30 апреля 2024 года включительно. Россия в этом году является пятым по величине туристическим рынком для Таиланда, с начала 2023 г. королевство посетили более 1,3 млн россиян. В 2019 году Россия занимала седьмое место (1,5 млн).