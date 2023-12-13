В ГД заявили, что реклама отечественного вина поддержит малые винодельческие хозяйства

Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов отметил, что новый законопроект предлагает разрешить рекламу винодельческих хозяйств, виноградо-винодельческих зон, районов и терруаров, а также информацию о винограде, использованном для производства

КРАСНОДАР, 13 декабря. /ТАСС/. Разрешение на размещение рекламы российского вина на рекламных конструкциях в РФ позволит поддержать в первую очередь малые винодельческие хозяйства, что будет способствовать росту импортозамещения. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы от Краснодарского края, зампредседателя комитета по экономической политике Сергей Алтухов.

"Данный законопроект направлен на поддержку как раз таких производителей - малых винодельческих хозяйств - это небольшие, часто семейные предприятия, с ручным сбором и обработкой винограда. Сделать это возможно только повышением информированности потребителей о качественной отечественной винодельческой продукции и формирования культуры потребления вина. По понятным причинам потребители ориентируются на известные раскрученные импортные бренды. Мы должны информировать граждан о нашей качественной продукции, популяризировать свое", - сообщил Алтухов.

Он отметил, что законопроектом предлагается разрешить рекламу винодельческих хозяйств, виноградо-винодельческих зон, районов и терруаров, а также информацию о винограде, использованном для производства. При этом из рекламы исключаются конкретные торговые марки вина и изображения бутылок. Кроме того, для такой рекламы Минздрав и Роспотрбнадзор смогут разработать дополнительные рекомендации для граждан по сохранению их здоровья, которые будут размещаться на рекламных плакатах. Также законопроект позволит популяризировать в России винный туризм, уверен Алтухов.

"Малые винодельческие хозяйства смогут увеличить узнаваемость региональных вин российского производства. Появится возможность установить указатели винных маршрутов. На комитете высказывались предложения расширить географию для такой рекламы, но мы настаиваем, что целесообразна она будет только в регионах с винодельческой культурой", - заявил депутат.

В среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий размещение рекламы российского вина на рекламных конструкциях, которые располагаются на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также вдоль автодорог, на территории тех субъектов РФ, где это вино было произведено. В настоящее время реклама вина, произведенного в России, разрешена в печатных изданиях, за исключением первой и последней полос, а также в теле- и радиопрограммах, которые идут в эфире с 23:00 до 7:00 часов.

В России в 2022 году было произведено 32,7 млн декалитров тихих вин и 16,2 млн дал игристых вин. 42% всего российского вина производится в Краснодарском крае, где несмотря на засушливое лето, по итогам 2023 года собрали более 260 тыс. тонн винограда. В регионе 233 производителя занимаются виноградарством, 93 - виноделием, в том числе 42 крестьянско-фермерских хозяйства.