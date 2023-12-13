В Херсонской области запустили более 160 ветряных электростанций

Они могут покрыть половину потребности региона, заявил губернатор региона Владимир Сальдо

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Более 160 ветряных электростанций были запущены на территории Херсонской области, сейчас они могут обеспечить половину потребности региона. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в интервью телеканалу "Россия-24".

"У нас есть более 160 ветряков, сейчас это все ветровое хозяйство уже запущено, "Россети" взяли его под свою опеку, там восстановили то, что было нарушено", - сказал он, уточнив, что ветровые электростанции сейчас могут покрыть половину потребления региона.

Сальдо подчеркнул, что альтернативные источники энергии идут в ход после катастрофы на Каховской ГЭС в начале июня. Он считает, что нужно увеличивать количество ветряков. "Именно для альтернативных источников выработки электроэнергии Херсонская область - очень благодатный край. У нас много таких мест, где можно поставить дополнительные ветровые и солнечные мощности. Я уверен, что именно эта часть экономики Херсонской области нам обеспечит более дешевую и экологически чистую электроэнергию", - отметил он.