Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в III квартале на уровне 5,5%

Статслужба также улучшила предварительную оценку роста ВВП за девять месяцев до уровня 3%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП России в III квартале 2023 года на уровне 5,5% в годовом выражении, следует из данных первой оценки ВВП РФ.

Росстат также улучшил предварительную оценку роста ВВП за девять месяцев 2023 года до уровня 3%. Ранее статслужба предварительно оценила рост ВВП за январь - сентябрь текущего года на уровне 2,9%.

Объем ВВП России за III квартал составил 44,1513 трлн рублей. Относительно II квартала рост ВВП составил 7,8%.

По данным Росстата, в III квартале увеличение ВВП связано с ростом индекса физического объема добавленной стоимости в следующих отраслях: оптовая и розничная торговля (+17,1%), строительство (+10%), обрабатывающие производства (+9,9%), гостиницы и рестораны (+7,1%), информация и связь - (+6,7%), сельское хозяйство (+3,8%) и транспортировка и хранение (+3%).

Ранее Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП РФ в II квартале 2023 года на уровне 4,9% в годовом выражении. Относительно I квартала 2023 года ВВП вырос на 8,6%. Объем ВВП России за II квартал 2023 года составил 39 трлн 392,4 млрд рублей, согласно первой оценке Росстата.