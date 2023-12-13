В России куриные яйца за неделю подорожали на 4,6%

По данным Росстата, мясо кур с 5 по 11 декабря подешевело на 0,4%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Яйца куриные подорожали в России с 5 по 11 декабря 2023 года на 4,6% по сравнению с неделей ранее, мясо кур за этот же период подешевело на 0,4%, следует из данных Росстата.

"За период с 5 по 11 декабря 2023 года выросли цены на яйца куриные - на 4,6%", - говорится в документе.

По данным статистики, вермишель за неделю подорожала на 0,8%, сосиски, сардельки, колбасы полукопченые и варено-копченые - на 0,7%, рыба мороженая - на 0,6%, соль поваренная - на 0,5%, масло сливочное и смеси сухие молочные для детского питания - на 0,4%, молоко пастеризованное, сметана, консервы мясные, овощные и фруктово-ягодные для детского питания - на 0,3%, говядина, баранина, молоко стерилизованное, макаронные изделия, рис и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, колбасы вареные, сыры твердые, полутвердые и мягкие, хлеб ржаной, мука пшеничная, водка - на 0,1%.

По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,8%, в том числе на огурцы - на 9,6%, морковь - на 1,2%, лук репчатый - на 1%, свеклу столовую - на 0,9%, яблоки - на 0,8%, капусту белокочанную - на 0,7%, помидоры и картофель - на 0,3%. В то же время бананы подешевели на 0,2%.

За неделю снизились цены на сахар-песок - на 0,8%, мясо кур, пшено и чай черный - на 0,4%, свинину и крупу гречневую - на 0,3%, масло подсолнечное - на 0,2%, творог - на 0,1%.