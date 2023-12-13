В России годовая инфляция с 5 по 11 декабря замедлилась до 7,47%

Согласно обзору Минэкономразвития, на плодоовощную продукцию рост цен замедлился до 1,84%, на продукты питания без учета плодоовощной продукции цены выросли на 0,21%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 5 по 11 декабря замедлилась до 7,47% с 7,52% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"За неделю с 5 по 11 декабря 2023 года на потребительском рынке инфляция составила 0,20%, год к году - 7,47%. В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен практически сохранились на уровне прошлой недели. На плодоовощную продукцию рост цен замедлился до 1,84%, на продукты питания без учета плодоовощной продукции цены выросли на 0,21%. На непродовольственные товары - околонулевой рост цен: замедлился рост цен на отечественные автомобили и электро- и бытовые приборы. В секторе услуг цены выросли на 0,36% за счет удорожания авиабилетов на внутренние рейсы", - говорится в обзоре.

Минэкономразвития 22 сентября опубликовало обновленный прогноз социально-экономического развития РФ на период 2024-2026 годов. Согласно документу, министерство повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5,3% до 7,5%.